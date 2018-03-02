В Хакасии двое рыбаков задохнулись угарным газом от горелки в палатке
В Хакасии возле поселка «Черемушки» обнаружили двух рыбаков, которые задохнулись угарным газом в палатке от горелки, которую они оставили для согрева. О том, что случилось, в правоохранительные органы сообщили работники нацпарка «Шушенский бор».
Рыбаки оставили автомобиль возле залива. Сотрудники парка увидели, что рядом с транспортом находится газовый баллон, но поблизости нет людей. На оклики никто не отозвался, поэтому решено было проверить палатку, где были найдены двое спящих мужчин без признаков жизни.
О случившемся свидетель сообщил в заповедник, после чего на место происшествия выехали госинспекторы и представители правоохранительных органов. В процессе расследования было установлено, что двое рыбаков отравились угарным газом. Возможно, они слишком тщательно закупорили тепловой контур, лишив палатку вентиляции. За ночь был израсходован весь баллон с газом.
Рыбаки оставили автомобиль возле залива. Сотрудники парка увидели, что рядом с транспортом находится газовый баллон, но поблизости нет людей. На оклики никто не отозвался, поэтому решено было проверить палатку, где были найдены двое спящих мужчин без признаков жизни.
О случившемся свидетель сообщил в заповедник, после чего на место происшествия выехали госинспекторы и представители правоохранительных органов. В процессе расследования было установлено, что двое рыбаков отравились угарным газом. Возможно, они слишком тщательно закупорили тепловой контур, лишив палатку вентиляции. За ночь был израсходован весь баллон с газом.
Автор: Ирина Доброва