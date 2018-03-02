Виктор Янукович назвал виновника войны на Донбассе
Виктор Янукович считает, что вина за продолжение военного конфликта на Донбассе лежит на Петре Порошенко. Такое высказывание прозвучало от экс-главы Украины в рамках проходившей в Москве пресс-конференции.
По словам Януковича, за все минувшие четыре года никто из представителей власти Киева даже не предпринял реальных попыток начать процесс переговоров с ДНР и ЛНР. Виновен в этом Петр Порошенко, изначально обещавший остановить войну за считанные дни, но в действительности ничего не делающий для решения сложившейся непростой ситуации. Политик настаивает, что исключительно переговоры помогут сдвинуться с мертвой точки и найти наиболее удовлетворяющее каждую из сторон решение.
В ближайшее время, как информировали общественность “Актуальные новости”, Янукович имеет в планах обращение к США и России, поскольку именно эти государства удерживают ключевую роль в урегулировании событий в Украине. Со своей стороны бывший президент готов предложить рекомендации относительно мер, которые помогут поскорее остановить на территории страны боевые действия.
По словам Януковича, за все минувшие четыре года никто из представителей власти Киева даже не предпринял реальных попыток начать процесс переговоров с ДНР и ЛНР. Виновен в этом Петр Порошенко, изначально обещавший остановить войну за считанные дни, но в действительности ничего не делающий для решения сложившейся непростой ситуации. Политик настаивает, что исключительно переговоры помогут сдвинуться с мертвой точки и найти наиболее удовлетворяющее каждую из сторон решение.
В ближайшее время, как информировали общественность “Актуальные новости”, Янукович имеет в планах обращение к США и России, поскольку именно эти государства удерживают ключевую роль в урегулировании событий в Украине. Со своей стороны бывший президент готов предложить рекомендации относительно мер, которые помогут поскорее остановить на территории страны боевые действия.
Автор: Марина Вебер