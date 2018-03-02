В Ленобласти депутат заявил о необходимости включения секс-услуг в медицинскую страховку
Владимир Петров, депутат заксобрания Ленобласти, предложил включить интим-услуги, оказываемые роботами, в медицинскую страховку. О своей необычной инициативе политик рассказал в беседе с НСН.
По мнению Петрова, такое предложение он сделал с целью обратить внимание общественности на еще одну его инициативу. Речь идет о введении уголовной ответственности за открытие борделей, в которых работают секс-роботы. К слову, это предложение было отклонено.
«Понимая всю абсурдность действий своих коллег, которые по сути дали зеленый свет развитию проституции в регионе, пускай и андроидно-кибернитической, я подготовил обращение к губернатору, как доказательство от противного. Оно внесено официально через все инстанции», - рассказал депутат.
По мнению Петрова, такое предложение он сделал с целью обратить внимание общественности на еще одну его инициативу. Речь идет о введении уголовной ответственности за открытие борделей, в которых работают секс-роботы. К слову, это предложение было отклонено.
«Понимая всю абсурдность действий своих коллег, которые по сути дали зеленый свет развитию проституции в регионе, пускай и андроидно-кибернитической, я подготовил обращение к губернатору, как доказательство от противного. Оно внесено официально через все инстанции», - рассказал депутат.
Автор: Валерия Орлова