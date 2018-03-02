В Новокузнецке рухнул лифт с пассажиром
Лифт с пассажиром сорвался и рухнул вниз, что произошло в Новокузнецке на ул. Зорге. Сообщается, что кабина лифта упала в девятиэтажном доме вчера в вечернее время суток.
Исходя из предварительной информации, сорвался трос, что и спровоцировало падение. О произошедшем рассказал сам пострадавший. В кабине также находилась его собака. По словам жильца дома, вместо плавного спуска он ощутил резкое падение, когда нажал кнопку спуска на нужный этаж.
Внезапно лифт остановился. ЧП не привело к трагическим последствиям с летальным исходом, однако мужчина и его собака получили серьезные ушибы. В произошедшем разбираются представители ремонтной службы.
Исходя из предварительной информации, сорвался трос, что и спровоцировало падение. О произошедшем рассказал сам пострадавший. В кабине также находилась его собака. По словам жильца дома, вместо плавного спуска он ощутил резкое падение, когда нажал кнопку спуска на нужный этаж.
Внезапно лифт остановился. ЧП не привело к трагическим последствиям с летальным исходом, однако мужчина и его собака получили серьезные ушибы. В произошедшем разбираются представители ремонтной службы.
Автор: Сёмина Виктория