Памела Андерсон не стала говорить о романе с Владимиром Путиным
Модель, актриса и общественный деятель Памела Андерсон стала гостьей одного из телевизионных шоу. В нем она рассказала о дружбе с известными людьми, в том числе намекнула на роман с Владимиром Путиным.
50-летняя знаменитость четыре раза выходила замуж, однако романтических отношений у нее было гораздо больше. Звезда фильма «Спасатели Малибу» вспомнила о знакомстве с нынешним президентом РФ, которое произошло 9 лет назад. Тогда актриса провела переговоры с политиком. Они касались запрета ловли тюленей и импорта меховых изделий. По словам Андерсон, позже Путин пригласил ее на инаугурацию президента в 2012 году в качестве специального гостя. Якобы он хотел, чтобы актриса приехала и подарила ему цветы.
Когда ведущий британского шоу спросил знаменитость, был ли у нее роман с нынешним главой РФ, она ускользнула от ответа. Эффектная блондинка только добавила, что находится с Россией в хороших отношениях.
50-летняя знаменитость четыре раза выходила замуж, однако романтических отношений у нее было гораздо больше. Звезда фильма «Спасатели Малибу» вспомнила о знакомстве с нынешним президентом РФ, которое произошло 9 лет назад. Тогда актриса провела переговоры с политиком. Они касались запрета ловли тюленей и импорта меховых изделий. По словам Андерсон, позже Путин пригласил ее на инаугурацию президента в 2012 году в качестве специального гостя. Якобы он хотел, чтобы актриса приехала и подарила ему цветы.
Когда ведущий британского шоу спросил знаменитость, был ли у нее роман с нынешним главой РФ, она ускользнула от ответа. Эффектная блондинка только добавила, что находится с Россией в хороших отношениях.
Автор: Валерия Орлова