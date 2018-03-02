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В Симферополе лифт насмерть раздавил женщину с полугодовалым ребенком
В Симферополе из-за поломки лифта скончалась женщина и ее полугодовалый ребенок. Согласно информации от СМИ со ссылкой на экстренные службы города, их раздавило насмерть.

В Симферополе лифт насмерть раздавил женщину с полугодовалым ребенком

Инцидент отмечен в одном из многоэтажных жилых зданий, размещенных на улице Балаклавской. Предварительно, местная жительница с коляской, где находился шестимесячный ребенок, осуществляла спуск с девятого этажа. Между третьим и четвертым этажами кабина неожиданно застряла. Несколько мужчин, вооружившись ломом, оперативно бросились на помощь застрявшим. Когда гражданка и ребенок собирались покинуть лифт, кабина резко рухнула вниз, а саму жительницу Симферополя и полугодовалого малыша раздавило насмерть.

Убитый горем отец семьи рассказал, что до сих пор не может поверить в случившееся. Работу на месте произошедшего вели спасатели, а также медицинские работники. Экстренным службам Симферополя предстоит установить, что именно послужило причиной вышеуказанного ЧП, проводится соответствующая проверка, однако детали не разглашаются.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 16:19
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