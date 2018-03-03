Анастасия Решетова восхитила поклонников откровенным фото в купальнике
Анастасия Решетова восхитила своих поклонников откровенным фото, где она позирует в купальнике. Соответствующий кадр отечественная модель разместила на личной странице в сети Instagram.
Решетова нередко радует фолловеров пикантными снимками, и этот раз не стал исключением. В своем профиле модель разместила фото, где она позирует на фоне экзотической растительности в темное время суток. Руками звезда удерживает волосы, а ее формы прикрывает желтый и достаточно открытый купальный костюм. Благодаря такому наряду фанатам модели удалось оценить все достоинства фигуры кумира. При этом как-либо комментировать публикацию Анастасия Решетова отказалась.
В большинстве своем в комментариях подписчики начали оставлять восторженные отзывы, отмечая, что у звезды действительно идеальные формы. Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал знаменитость за излишнюю откровенность. Пост успел за короткий срок собрать более 43 тысяч отзывов от фолловеров Решетовой.
Ранее теледиву подвергли критике за короткую юбку.
Решетова нередко радует фолловеров пикантными снимками, и этот раз не стал исключением. В своем профиле модель разместила фото, где она позирует на фоне экзотической растительности в темное время суток. Руками звезда удерживает волосы, а ее формы прикрывает желтый и достаточно открытый купальный костюм. Благодаря такому наряду фанатам модели удалось оценить все достоинства фигуры кумира. При этом как-либо комментировать публикацию Анастасия Решетова отказалась.
В большинстве своем в комментариях подписчики начали оставлять восторженные отзывы, отмечая, что у звезды действительно идеальные формы. Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал знаменитость за излишнюю откровенность. Пост успел за короткий срок собрать более 43 тысяч отзывов от фолловеров Решетовой.
Ранее теледиву подвергли критике за короткую юбку.
Автор: Марина Вебер