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В Сети появились характеристики HTC Desire 12 Plus
Во Всемирной паутине опубликовали информацию о характеристиках новой модели смартфона от HTC, он обновит теперешнюю модель U11. HTC Desire 12 Plus покажут в этом или следующем месяце.

В Сети появились характеристики HTC Desire 12 Plus


На устройстве будет установлен безрамочный IPS-экран, размером 5,9 дюймов и разрешением 1440 на 720 точек, 3 Гб ОЗУ и 32Гб обычной памяти, 8-ядерный ЦП Qualcomm Snapdragon 450. Основная камера имеет матрицу 13 Мп, а передняя 8 Мп, батарея емкостью 2965 мАч, доступна быстрая зарядка с функцией Quick Charge третьего поколения. Корпус гаджета сделан из стекла, есть поддержка работы 2 сим-карт. К Сети смартфон подключается через 4G модем. В режиме покоя подзарядка не потребуется в течении 522 часов, при разговоре 26 часов, музыку можно прослушивать 74 часа.

Телефоне имеет ОС Android 8.1 Oreo с доступом к быстрым обновлениям. Скорее всего, внешность новинки будет похожа на выпускающийся HTC U11 Plus. Стоимость в пределах 300 $.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 18:51
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