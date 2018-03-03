Блогер Николай Соболев разоблачил шоу «Звезды под гипнозом»
Блогер Николай Соболев разоблачил популярное шоу «Звезды под гипнозом». Публикация его очередного ролика об этом появилась на канале Youtube.
В своём видео блогер отметил, что звезды никогда не будут присутствовать на подобных шоу, поскольку предпочитают не участвовать во «второсортных эфирах». Обращаясь к соцпользователям, Соболев вспомнил таких «утративших популярность звезд», как Доминик Джокер, Аркадий Укупник, Прохор Шаляпин, для которых появление на шоу «Звезды под гипнозом» - не что иное, как «отчаянная попытка попиариться».
Телешоу является банальным обманом, здорово веселящим публику ради высоких рейтингов. Звезды при этом сами позволяют вводить себя в гипнотическое состояние, заявил блогер.
В своём видео блогер отметил, что звезды никогда не будут присутствовать на подобных шоу, поскольку предпочитают не участвовать во «второсортных эфирах». Обращаясь к соцпользователям, Соболев вспомнил таких «утративших популярность звезд», как Доминик Джокер, Аркадий Укупник, Прохор Шаляпин, для которых появление на шоу «Звезды под гипнозом» - не что иное, как «отчаянная попытка попиариться».
Телешоу является банальным обманом, здорово веселящим публику ради высоких рейтингов. Звезды при этом сами позволяют вводить себя в гипнотическое состояние, заявил блогер.
Автор: Сёмина Виктория