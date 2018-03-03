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Блогер Николай Соболев разоблачил шоу «Звезды под гипнозом»
Блогер Николай Соболев разоблачил популярное шоу «Звезды под гипнозом». Публикация его очередного ролика об этом появилась на канале Youtube.

Блогер Николай Соболев разоблачил шоу «Звезды под гипнозом»


В своём видео блогер отметил, что звезды никогда не будут присутствовать на подобных шоу, поскольку предпочитают не участвовать во «второсортных эфирах». Обращаясь к соцпользователям, Соболев вспомнил таких «утративших популярность звезд», как Доминик Джокер, Аркадий Укупник, Прохор Шаляпин, для которых появление на шоу «Звезды под гипнозом» - не что иное, как «отчаянная попытка попиариться».



Телешоу является банальным обманом, здорово веселящим публику ради высоких рейтингов. Звезды при этом сами позволяют вводить себя в гипнотическое состояние, заявил блогер.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 02:30
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