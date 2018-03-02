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Петр Порошенко призвал украинцев сплотиться для разрушения «сценария России»
Лидер Украины Петр Порошенко призвал жителей страны экономить газ, чтобы «разрушить сценарий России». Он считает, что инициативу «Нафтогаза», которая получила название «Прикрути», нужно поддержать.

Петр Порошенко призвал украинцев сплотиться для разрушения «сценария России»


По словам Порошенко, украинцам нужно на несколько дней уменьшить температуру в своих домах хотя бы на один градус. Свою публикацию в социальной сети Twiter президент дополнил хэштегом #Прикрути.

Ранее издание «Актуальные новости» сообщало о введении на Украине специального плана, который предусматривает снижение потребления газа. До 7 марта власти порекомендовали школам и детским садам прекратить работу.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 17:06
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