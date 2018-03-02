Названы 9 странных автомобилей, которые когда-либо сходили с конвейера
Эксперты назвали 9 довольно странных автомобилей, которые когда-либо сходили с конвейера. На первом месте оказался крошечный BMW Isetta 300. Данная модель выпускалась с 1956 до 1962 год.
На втором месте оказался седан Mohs Ostentatienne Opera Sedan, который произвели без дверей. Во внутрь можно попасть только через багажник. Специалисты собрали вручную 7 экземпляров транспортного средства.
Тройку лидеров замкнул грузовик Axiam-Mega MultiTruck, который производился в 2010 году. Модель может вместить в себе два человека.
Четвертую и пятую позиции соответственно заняли автомобили Messerschmitt KR175 и Mazda R360. К слову, последняя является первой серийной моделью производителя.
Далее в рейтинге расположились следующие авто: Russo-Baltique Impression, Daihatsu Midget II, Peel P50, Bong Bug 700E.
На втором месте оказался седан Mohs Ostentatienne Opera Sedan, который произвели без дверей. Во внутрь можно попасть только через багажник. Специалисты собрали вручную 7 экземпляров транспортного средства.
Тройку лидеров замкнул грузовик Axiam-Mega MultiTruck, который производился в 2010 году. Модель может вместить в себе два человека.
Четвертую и пятую позиции соответственно заняли автомобили Messerschmitt KR175 и Mazda R360. К слову, последняя является первой серийной моделью производителя.
Далее в рейтинге расположились следующие авто: Russo-Baltique Impression, Daihatsu Midget II, Peel P50, Bong Bug 700E.
Автор: Валерия Орлова