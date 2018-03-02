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Дана Борисова решила соблазнить Ивана Урганта платьем с глубоким декольте
Дана Борисова выложила в Instagram видео выбора платья для участия в передаче Ивана Урганта. Звезда остановилась на варианте с глубоким декольте.

Дана Борисова решила соблазнить Ивана Урганта платьем с глубоким декольте


В кадре Дана Борисова, стоя перед зеркалом, оценивает размер выреза верхней части наряда. Звезда хочет, чтобы на съемках ее грудь выглядела привлекательно. Судя по ее комментарию, она считает, что будет смотреться в нем совершенно на фоне декораций передачи.

Фанаты выразили поддержку телеведущей, называя ее красоткой, умницей, королевой красоты. Некоторые из комментаторов раскритиковали образ, отмечая слишком темную краску глаз, стиль прически, вспомнили темные полосы жизни Борисовой. Видео набрало 4,6 тыс. «лайков» и 254 комментария.

Автор: Северов Андрей
Вчера, 23:00
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