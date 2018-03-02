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Эксперты составили Топ-5 авто, которые лучше не покупать в 2018 году
Эксперты назвали автомобили, от приобретения которых покупателям лучше воздержаться в этом году по ряду причин. Топ возглавляет разработка Илона Маска Tesla Model 3.

Эксперты составили Топ-5 авто, которые лучше не покупать в 2018 году


Несмотря на свою новизну, модель находится в перечне заслуженно. По словам экспертов, чтобы купить Tesla Model 3 стоимостью 35 тысяч долларов, нужно подождать два года. На сегодняшний день в мире насчитывается более полумиллиона желающих, которые хотят приобрести суперкар.

На втором месте находится Chrysler 200. Производитель рассчитывал, что модель станет успешной, когда выпускал ее в 2015 году. Однако этот автомобиль не может противостоять конкурентам, таким как Honda Accord, Mazda6 и Ford Fusion. Вышеназванные модели оказались более привлекательными по техническим параметрам и дизайну.

Тройку лидеров замкнул Mitsubishi Lancer десятого поколения. Этот компактный седан дебютировал в 2008 году. Сейчас транспортное средство не дотягивает до современных стандартов.

На четвертой позиции оказался седан с двигателем от Ferrari Alfa Romeo Giulia. Дизайн модели является очень красивым, но о привлекательности транспортного средства все забыли после шквала критики со стороны журналистов. Претензии в основном касались качества авто.

На пятом месте находится полноразмерный внедорожник Lincoln Navigator. Несмотря на высокую стоимость, автомобиль по характеристикам почти не отличается от бюджетного Ford Expedition.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 17:40
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