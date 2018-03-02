Эксперты составили Топ-5 авто, которые лучше не покупать в 2018 году
Эксперты назвали автомобили, от приобретения которых покупателям лучше воздержаться в этом году по ряду причин. Топ возглавляет разработка Илона Маска Tesla Model 3.
Несмотря на свою новизну, модель находится в перечне заслуженно. По словам экспертов, чтобы купить Tesla Model 3 стоимостью 35 тысяч долларов, нужно подождать два года. На сегодняшний день в мире насчитывается более полумиллиона желающих, которые хотят приобрести суперкар.
На втором месте находится Chrysler 200. Производитель рассчитывал, что модель станет успешной, когда выпускал ее в 2015 году. Однако этот автомобиль не может противостоять конкурентам, таким как Honda Accord, Mazda6 и Ford Fusion. Вышеназванные модели оказались более привлекательными по техническим параметрам и дизайну.
Тройку лидеров замкнул Mitsubishi Lancer десятого поколения. Этот компактный седан дебютировал в 2008 году. Сейчас транспортное средство не дотягивает до современных стандартов.
На четвертой позиции оказался седан с двигателем от Ferrari Alfa Romeo Giulia. Дизайн модели является очень красивым, но о привлекательности транспортного средства все забыли после шквала критики со стороны журналистов. Претензии в основном касались качества авто.
На пятом месте находится полноразмерный внедорожник Lincoln Navigator. Несмотря на высокую стоимость, автомобиль по характеристикам почти не отличается от бюджетного Ford Expedition.
Несмотря на свою новизну, модель находится в перечне заслуженно. По словам экспертов, чтобы купить Tesla Model 3 стоимостью 35 тысяч долларов, нужно подождать два года. На сегодняшний день в мире насчитывается более полумиллиона желающих, которые хотят приобрести суперкар.
На втором месте находится Chrysler 200. Производитель рассчитывал, что модель станет успешной, когда выпускал ее в 2015 году. Однако этот автомобиль не может противостоять конкурентам, таким как Honda Accord, Mazda6 и Ford Fusion. Вышеназванные модели оказались более привлекательными по техническим параметрам и дизайну.
Тройку лидеров замкнул Mitsubishi Lancer десятого поколения. Этот компактный седан дебютировал в 2008 году. Сейчас транспортное средство не дотягивает до современных стандартов.
На четвертой позиции оказался седан с двигателем от Ferrari Alfa Romeo Giulia. Дизайн модели является очень красивым, но о привлекательности транспортного средства все забыли после шквала критики со стороны журналистов. Претензии в основном касались качества авто.
На пятом месте находится полноразмерный внедорожник Lincoln Navigator. Несмотря на высокую стоимость, автомобиль по характеристикам почти не отличается от бюджетного Ford Expedition.
Автор: Валерия Орлова