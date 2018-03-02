Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018
exclusive / Авто

В РФ с удвоенной скидкой продаются LADA Granta и LADA Kalina
На рынке России для приобретения с удвоенной скидкой доступны LADA Granta и LADA Kalina. Такая акция продлится в дилерских центрах “АвтоВАЗа” в период с начала марта и по 31 число месяца.

В РФ с удвоенной скидкой продаются LADA Granta и LADA Kalina

На LADA Granta и LADA Kalina уже действует дополнительная выгода при приобретении, однако вдобавок к этому “АвтоВАЗ” также решил продлить действие в России программы trade-in. Это значит, что до конца месяца автолюбители имеют возможность обзавестись вышеуказанными моделями, построенными на одной архитектуре, со скидкой в порядка 40 тысяч рублей. В частности, покупка LADA Granta в указанный период обойдется водителям в почти 400 тысяч рублей, пока цена на Kalina стартует от отметки в 450,6 тысяч рублей.

Специалисты отмечают, что в прошлом году Granta оказалась одной из наиболее продаваемых моделей в РФ, но производитель все равно опустил цену. Связано это с тем, что во многих городах страны на складах по-прежнему остается много экземпляров указанного авто, и таким образом “АвтоВАЗ” пытается от них избавиться.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 23:30
Читайте также
Дональд Трамп продлил санкции против России на год
В «Газпроме» спрогнозировали рост потребности
Владимир Путин признался в желании предотвратить
Владимир Путин рассказал, чем бы занимался, не
Польша готова своим газом согревать Украину
Пригожин зарегистрировал выдуманную авторами
«Газпром» расторгает контракты с «Нафтогазом»
В Ленобласти депутат заявил о необходимости
Петр Порошенко призвал украинцев сплотиться для
Меркель и Трамп обеспокоены заявлениями Путина о
Эксперт считает странным заявление “Нафтогаза” об
Владимир Гройсман заявил об отсутствии
Добавление комментария
Последние новости
03.03, 09:17 Помолодевшая София Ротару похвасталась мальдивским
03.03, 09:06 Ученые: Человеческие раны может вылечить мурчание кошек
03.03, 08:51 Ученые: Существует не два, а пять видов диабета
03.03, 08:48 iPhone X признан лучшим смартфоном года на выставке MWC
03.03, 08:35 Александр Домогаров заявил, что уходит из театра
03.03, 08:07 Компания Fiat готовит внедорожную версию хэтчбека Argo
03.03, 07:31 Тутта Ларсен рассказала о потере ребенка и изменах мужа
03.03, 07:01 60-летний актер Половцев рассказал про рождение дочери
03.03, 06:30 Новый кроссовер BYD Tang получил большой поворотный
03.03, 06:01 Анастасия Решетова восхитила поклонников откровенным
03.03, 05:30 На подержанные автомобили по акции Renault Selection
03.03, 05:00 Ученые рассказали о бесполезности чувства дежавю в
03.03, 04:31 В Сети появился тизер «заряженного» Lamborghini Huracan
03.03, 04:00 На заводе в Калуге стартовало производство новых моделей
03.03, 03:30 Ученые: Под землей может скрываться преисподняя
03.03, 03:00 Певица Альбина Джанабаева рассказала об участии в группе
03.03, 02:30 Блогер Николай Соболев разоблачил шоу «Звезды под
03.03, 02:00 На MWC-2018 дебютировал смартфон SikurPhone, который
03.03, 01:28 Компания Mercedes-Benz испытала электрокроссовер EQC
03.03, 01:00 Подразделение Cupra от Seat разработало гоночный