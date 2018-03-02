В РФ с удвоенной скидкой продаются LADA Granta и LADA Kalina
На рынке России для приобретения с удвоенной скидкой доступны LADA Granta и LADA Kalina. Такая акция продлится в дилерских центрах “АвтоВАЗа” в период с начала марта и по 31 число месяца.
На LADA Granta и LADA Kalina уже действует дополнительная выгода при приобретении, однако вдобавок к этому “АвтоВАЗ” также решил продлить действие в России программы trade-in. Это значит, что до конца месяца автолюбители имеют возможность обзавестись вышеуказанными моделями, построенными на одной архитектуре, со скидкой в порядка 40 тысяч рублей. В частности, покупка LADA Granta в указанный период обойдется водителям в почти 400 тысяч рублей, пока цена на Kalina стартует от отметки в 450,6 тысяч рублей.
Специалисты отмечают, что в прошлом году Granta оказалась одной из наиболее продаваемых моделей в РФ, но производитель все равно опустил цену. Связано это с тем, что во многих городах страны на складах по-прежнему остается много экземпляров указанного авто, и таким образом “АвтоВАЗ” пытается от них избавиться.
На LADA Granta и LADA Kalina уже действует дополнительная выгода при приобретении, однако вдобавок к этому “АвтоВАЗ” также решил продлить действие в России программы trade-in. Это значит, что до конца месяца автолюбители имеют возможность обзавестись вышеуказанными моделями, построенными на одной архитектуре, со скидкой в порядка 40 тысяч рублей. В частности, покупка LADA Granta в указанный период обойдется водителям в почти 400 тысяч рублей, пока цена на Kalina стартует от отметки в 450,6 тысяч рублей.
Специалисты отмечают, что в прошлом году Granta оказалась одной из наиболее продаваемых моделей в РФ, но производитель все равно опустил цену. Связано это с тем, что во многих городах страны на складах по-прежнему остается много экземпляров указанного авто, и таким образом “АвтоВАЗ” пытается от них избавиться.
Автор: Марина Вебер