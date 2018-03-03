Новый кроссовер BYD Tang получил большой поворотный дисплей
Китайский производитель автомобилей BYD обнародовал фотографии салона кроссовера Tang новой генерации. Особенностью модели стал поворотный и центральный дисплей, находящийся на передней панели. Его можно расположить, как горизонтально, так и вертикально.
BYD Tang дебютирует 6 марта в рамках автосалона в Женеве. Кроме дисплея, паркетник обзаведется цифровой приборной панелью, семиместным салоном и нефиксируемым джойстиком коробки передач. Под капотом новинки будет расположен бензиновый турбомотор на 2 литра мощностью 200 лошадиных сил. Кроме этого, производитель встроил 500-сильную гибридную установку. Не исключается, что на рынок выйдет и полностью электрическая модификация. Первую «сотню» кроссовер сможет набрать за 4,5 секунды.
Если говорить об актуальной версии BYD Tang, то под капотом находится гибридный движок, в состав которого входит V4 на 2 литра, способный развивать 205 лошадиных сил при 350 Нм крутящего момента. Также присутствуют два электромотора на 150 лошадиных сил и 200 Нм. Суммарная отдача установки составляет 500 сил. До первых 100 км автомобиль может разогнаться за 4,9 секунды.
BYD Tang дебютирует 6 марта в рамках автосалона в Женеве. Кроме дисплея, паркетник обзаведется цифровой приборной панелью, семиместным салоном и нефиксируемым джойстиком коробки передач. Под капотом новинки будет расположен бензиновый турбомотор на 2 литра мощностью 200 лошадиных сил. Кроме этого, производитель встроил 500-сильную гибридную установку. Не исключается, что на рынок выйдет и полностью электрическая модификация. Первую «сотню» кроссовер сможет набрать за 4,5 секунды.
Если говорить об актуальной версии BYD Tang, то под капотом находится гибридный движок, в состав которого входит V4 на 2 литра, способный развивать 205 лошадиных сил при 350 Нм крутящего момента. Также присутствуют два электромотора на 150 лошадиных сил и 200 Нм. Суммарная отдача установки составляет 500 сил. До первых 100 км автомобиль может разогнаться за 4,9 секунды.
Автор: Валерия Орлова