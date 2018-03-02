«Газпром» расторгает контракты с «Нафтогазом»
Руководство «Газпрома» сделало заявление о расторжении контрактов с организацией «Нафтогаз». Из комментария главпредставителя правления Алексея Миллера следует, что процедура носит вынужденные характер в целях экономической безопасности.
Сообщается, что решение представителей Стокгольмского арбитража касательно контрактов по поставке и транзиту газа было нерациональным, что, в свою очередь, спровоцировало нарушило баланс интересов сторон по контрактам. Миллер отметил, что свое решение расторгнуть договора арбитры аргументируют внезапным ухудшением состояния экономики в Украине.
«Мы не собираемся помогать в решении экономических проблем в украинском государстве. Это невыгодно для России», - отметил главпредставитель правления.
Сообщается, что решение представителей Стокгольмского арбитража касательно контрактов по поставке и транзиту газа было нерациональным, что, в свою очередь, спровоцировало нарушило баланс интересов сторон по контрактам. Миллер отметил, что свое решение расторгнуть договора арбитры аргументируют внезапным ухудшением состояния экономики в Украине.
«Мы не собираемся помогать в решении экономических проблем в украинском государстве. Это невыгодно для России», - отметил главпредставитель правления.
Автор: Сёмина Виктория