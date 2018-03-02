На тестах в Тольятти замечена кроссовая версия Lada Vesta
Во время прохождения тестов на дорогах в Тольятти замечена кроссовая версия седана Lada Vesta. При этом указанный прототип отличается от концепта Vesta SE Cross, представленного “АвтоВАЗом”.
Некоторые эксперты предположили, что эта Lada Vesta не имеет отношения к “АвтоВАЗу”, являясь продуктом какой-нибудь из тольяттинских компаний. Например, пластиковый обвес прототипа имеет иную форму, не похожую на концепт производителя, а на бамперах отсутствуют любые вставки. СМИ допускают, что это независимые от “АвтоВАЗа” фирмы решили создать альтернативную модификацию Vesta SE Cross. Также замеченная на трассах версия имела пластиковые накладки, диски на 17 дюймов, а еще — нестандартный клиренс.
Предполагается, что независимая модель получит название Lada Vesta Rally Sprint. Под капотом авто может разместиться форсированный мотор объемом 1.6 литра, способный генерировать порядка 150 лошадиных сил. Никаких официальных сведений о тестируемом прототипе никто из сторон, в том числе “АвтоВАЗ”, не предоставлял.
Некоторые эксперты предположили, что эта Lada Vesta не имеет отношения к “АвтоВАЗу”, являясь продуктом какой-нибудь из тольяттинских компаний. Например, пластиковый обвес прототипа имеет иную форму, не похожую на концепт производителя, а на бамперах отсутствуют любые вставки. СМИ допускают, что это независимые от “АвтоВАЗа” фирмы решили создать альтернативную модификацию Vesta SE Cross. Также замеченная на трассах версия имела пластиковые накладки, диски на 17 дюймов, а еще — нестандартный клиренс.
Предполагается, что независимая модель получит название Lada Vesta Rally Sprint. Под капотом авто может разместиться форсированный мотор объемом 1.6 литра, способный генерировать порядка 150 лошадиных сил. Никаких официальных сведений о тестируемом прототипе никто из сторон, в том числе “АвтоВАЗ”, не предоставлял.
Автор: Марина Вебер