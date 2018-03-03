Компания Fiat готовит внедорожную версию хэтчбека Argo
Компания Fiat намерена выпустить внедорожную версию пятидверного хэтчбека Argo. Автомобиль собирали для рынка Южной Америки. Выпуском новой модели производитель намерен увеличить объёмы продаж.
Подробности о новинке компания Fiat держит в секрете. Также не разглашается информация о моторной гамме. Если говорить о текущей версии хэтчбека Argo, то на рынке Южной Америки она предлагается с 1-литровым движком, способным выдавать 72 лошадиные силы. Свою работу мотор может осуществлять, как на этаноле, так и на бензине.
Также производитель предлагает автомобилистам приобрести 1,3-литровый мотор, выдающий 109 лошадиных сил. Кроме этого, доступен движок на 1,8 литра на 139 лошадиных сил. За базовую модификацию Fiat Argo нужно заплатить почти 48 тысяч реалов.
Подробности о новинке компания Fiat держит в секрете. Также не разглашается информация о моторной гамме. Если говорить о текущей версии хэтчбека Argo, то на рынке Южной Америки она предлагается с 1-литровым движком, способным выдавать 72 лошадиные силы. Свою работу мотор может осуществлять, как на этаноле, так и на бензине.
Также производитель предлагает автомобилистам приобрести 1,3-литровый мотор, выдающий 109 лошадиных сил. Кроме этого, доступен движок на 1,8 литра на 139 лошадиных сил. За базовую модификацию Fiat Argo нужно заплатить почти 48 тысяч реалов.
Автор: Валерия Орлова