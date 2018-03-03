На MWC-2018 дебютировал смартфон SikurPhone, который поможет зарабатывать деньги
В рамках выставки MWC-2018 состоялся дебют смартфона SikurPhone, который поможет своим владельцам зарабатывать деньги. Подобная функция заметно отличает устройство от конкурентов.
Дебютировавшая в Барселоне новинка SikurPhone оснащена Android Nougat версии 7.1.2. Кроме того, как ожидается, устройство сможет обеспечивать надежное шифрование данных пользователя. Также для смартфона предусмотрен интегрированный криптокошелек, благодаря чему у граждан появится возможность максимально безопасно распоряжаться собственными денежными средствами. В частности, система защиты точно не позволит злоумышленникам заразить гаджет вредоносным ПО и похитить имеющиеся на счету криптовалюты.
SikurPhone оснащен дисплеем на 5,5 дюймов, имеющим разрешение 1920х1080 точек. В качестве ОЗУ доступно 4 ГБ, пока на встроенную память приходится 64 ГБ. В основе нестандартного устройства лежит процессор MediaTek. Изначально доступен смартфон будет лишь на рынке Южной Америки, а его стоимость составит не менее 800 долларов.
Дебютировавшая в Барселоне новинка SikurPhone оснащена Android Nougat версии 7.1.2. Кроме того, как ожидается, устройство сможет обеспечивать надежное шифрование данных пользователя. Также для смартфона предусмотрен интегрированный криптокошелек, благодаря чему у граждан появится возможность максимально безопасно распоряжаться собственными денежными средствами. В частности, система защиты точно не позволит злоумышленникам заразить гаджет вредоносным ПО и похитить имеющиеся на счету криптовалюты.
SikurPhone оснащен дисплеем на 5,5 дюймов, имеющим разрешение 1920х1080 точек. В качестве ОЗУ доступно 4 ГБ, пока на встроенную память приходится 64 ГБ. В основе нестандартного устройства лежит процессор MediaTek. Изначально доступен смартфон будет лишь на рынке Южной Америки, а его стоимость составит не менее 800 долларов.
Автор: Марина Вебер