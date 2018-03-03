“Дом-2”: В свой день рождения Тата Блюменкранц сломала нос
Тата Блюменкранц, известная по участию в “Доме-2”, в свой день рождения сломала нос. Инцидент произошел из-за невнимательности девушки, сильно ударившейся о прозрачное стекло при посещении ТЦ, о чем сама она рассказала в соцсетях.
Накануне, 27 февраля, Блюменкранц праздновала свой день рождения, который оказался худшим в ее жизни. После сильного удара звезда “Дома-2” испытала острую боль, но все же кровь удалось остановить, поэтому она вернулась на Поляну, где ее ждал сюрприз. Однако на следующий день после случайного касания к носу тот снова начал кровоточить, поэтому теледива решила направиться в травмпункт, где у нее диагностировали перелом костей без смещения. Такая новость Блюменкранц шокировала, и в итоге ей пришлось консультироваться с хирургом для операции.
Некоторые фолловеры решили поддержать звезду “Дома-2”, но далеко не все поверили в правдивость истории. Кто-то их поклонников решил, что таким образом девушка просто решила оправдаться за то, что идет на пластику носа уже в ближайшее время.
Накануне, 27 февраля, Блюменкранц праздновала свой день рождения, который оказался худшим в ее жизни. После сильного удара звезда “Дома-2” испытала острую боль, но все же кровь удалось остановить, поэтому она вернулась на Поляну, где ее ждал сюрприз. Однако на следующий день после случайного касания к носу тот снова начал кровоточить, поэтому теледива решила направиться в травмпункт, где у нее диагностировали перелом костей без смещения. Такая новость Блюменкранц шокировала, и в итоге ей пришлось консультироваться с хирургом для операции.
Некоторые фолловеры решили поддержать звезду “Дома-2”, но далеко не все поверили в правдивость истории. Кто-то их поклонников решил, что таким образом девушка просто решила оправдаться за то, что идет на пластику носа уже в ближайшее время.
Автор: Марина Вебер