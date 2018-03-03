Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018
exclusive / Шоу-бизнес

“Дом-2”: В свой день рождения Тата Блюменкранц сломала нос
Тата Блюменкранц, известная по участию в “Доме-2”, в свой день рождения сломала нос. Инцидент произошел из-за невнимательности девушки, сильно ударившейся о прозрачное стекло при посещении ТЦ, о чем сама она рассказала в соцсетях.

“Дом-2”: В свой день рождения Тата Блюменкранц сломала нос

Накануне, 27 февраля, Блюменкранц праздновала свой день рождения, который оказался худшим в ее жизни. После сильного удара звезда “Дома-2” испытала острую боль, но все же кровь удалось остановить, поэтому она вернулась на Поляну, где ее ждал сюрприз. Однако на следующий день после случайного касания к носу тот снова начал кровоточить, поэтому теледива решила направиться в травмпункт, где у нее диагностировали перелом костей без смещения. Такая новость Блюменкранц шокировала, и в итоге ей пришлось консультироваться с хирургом для операции.

Некоторые фолловеры решили поддержать звезду “Дома-2”, но далеко не все поверили в правдивость истории. Кто-то их поклонников решил, что таким образом девушка просто решила оправдаться за то, что идет на пластику носа уже в ближайшее время.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 00:31
Читайте также
Дональд Трамп продлил санкции против России на год
В «Газпроме» спрогнозировали рост потребности
Владимир Путин признался в желании предотвратить
Владимир Путин рассказал, чем бы занимался, не
Польша готова своим газом согревать Украину
Пригожин зарегистрировал выдуманную авторами
«Газпром» расторгает контракты с «Нафтогазом»
В Ленобласти депутат заявил о необходимости
Петр Порошенко призвал украинцев сплотиться для
Меркель и Трамп обеспокоены заявлениями Путина о
Эксперт считает странным заявление “Нафтогаза” об
Владимир Гройсман заявил об отсутствии
Добавление комментария
Последние новости
03.03, 09:17 Помолодевшая София Ротару похвасталась мальдивским
03.03, 09:06 Ученые: Человеческие раны может вылечить мурчание кошек
03.03, 08:51 Ученые: Существует не два, а пять видов диабета
03.03, 08:48 iPhone X признан лучшим смартфоном года на выставке MWC
03.03, 08:35 Александр Домогаров заявил, что уходит из театра
03.03, 08:07 Компания Fiat готовит внедорожную версию хэтчбека Argo
03.03, 07:31 Тутта Ларсен рассказала о потере ребенка и изменах мужа
03.03, 07:01 60-летний актер Половцев рассказал про рождение дочери
03.03, 06:30 Новый кроссовер BYD Tang получил большой поворотный
03.03, 06:01 Анастасия Решетова восхитила поклонников откровенным
03.03, 05:30 На подержанные автомобили по акции Renault Selection
03.03, 05:00 Ученые рассказали о бесполезности чувства дежавю в
03.03, 04:31 В Сети появился тизер «заряженного» Lamborghini Huracan
03.03, 04:00 На заводе в Калуге стартовало производство новых моделей
03.03, 03:30 Ученые: Под землей может скрываться преисподняя
03.03, 03:00 Певица Альбина Джанабаева рассказала об участии в группе
03.03, 02:30 Блогер Николай Соболев разоблачил шоу «Звезды под
03.03, 02:00 На MWC-2018 дебютировал смартфон SikurPhone, который
03.03, 01:28 Компания Mercedes-Benz испытала электрокроссовер EQC
03.03, 01:00 Подразделение Cupra от Seat разработало гоночный