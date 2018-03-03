Подразделение Cupra от Seat разработало гоночный электрокар e-Racer
Спортивное подразделение Cupra компании Seat разработало электрический хэтчбек для гонок. E-Racer имеет мощность 680 лошадиных сил, показ автомобиля состоится на выставке в Женеве.
Cupra e-Racer позиционируется производителем как полноценная гоночная машина, а также первым в мире автомобилем туринг-класса, имеющим только электродвигатели. Развесовка по осям имеет такие пропорции: 40% массы в передней части и 60% сзади. Задняя подвеска многорычажная, передняя переехала с модели Leon TCR. Мощность Cupra e-Racer 408 л.с., но есть возможность увеличить до экстремальных 680 л.с.. Динамические способности опытного образца держатся в секрете. Аппарат имеет гоночные аэродинамические юбки и антикрыло, установлен каркас безопасности, а также специальные спортивные сиденья.
Относительно планов серийного производства ничего неизвестно.
Cupra e-Racer позиционируется производителем как полноценная гоночная машина, а также первым в мире автомобилем туринг-класса, имеющим только электродвигатели. Развесовка по осям имеет такие пропорции: 40% массы в передней части и 60% сзади. Задняя подвеска многорычажная, передняя переехала с модели Leon TCR. Мощность Cupra e-Racer 408 л.с., но есть возможность увеличить до экстремальных 680 л.с.. Динамические способности опытного образца держатся в секрете. Аппарат имеет гоночные аэродинамические юбки и антикрыло, установлен каркас безопасности, а также специальные спортивные сиденья.
Относительно планов серийного производства ничего неизвестно.
Автор: Северов Андрей