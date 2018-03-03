Компания Mercedes-Benz испытала электрокроссовер EQC
Автокомпания Mercedes-Benz провела тестирование электрокроссовера EQC. Фотоснимки с испытаний в зимних условиях появились в Сети.
Публикации фотографий были представлены накануне премьеры автомобиля. При этом модель покрыта камуфляжной пленкой. Тестирование проводилось в Швеции с испытанием на выносливость авто в сложных условиях. Также производитель анонсировал предстоящие автотесты в США и Южной Европе.
Производство автоновинки планируется к налаживанию в Алабаме. С этой целью его модернизация потребует финансирование в размере 1 млрд долларов. Сегодня на заводе собираются GLE, GLE Coupe, и GLS-модели. Автомобиль получит в комплект оснащения два электромотора, а разгоняться до 100 км/ч будет за 5 секунд.
Также новинка будет обеспечена системой распределения усилий на осях, что позволит перебрасывать на определенную ось до 100% крутящего момента, в зависимости от сложности дорожных условий. На мировой автомобильный рынок EQC ориентировочно выйдет во второй половине следующего года. Главную конкуренцию ему составит Tesla Model X.
Публикации фотографий были представлены накануне премьеры автомобиля. При этом модель покрыта камуфляжной пленкой. Тестирование проводилось в Швеции с испытанием на выносливость авто в сложных условиях. Также производитель анонсировал предстоящие автотесты в США и Южной Европе.
Производство автоновинки планируется к налаживанию в Алабаме. С этой целью его модернизация потребует финансирование в размере 1 млрд долларов. Сегодня на заводе собираются GLE, GLE Coupe, и GLS-модели. Автомобиль получит в комплект оснащения два электромотора, а разгоняться до 100 км/ч будет за 5 секунд.
Также новинка будет обеспечена системой распределения усилий на осях, что позволит перебрасывать на определенную ось до 100% крутящего момента, в зависимости от сложности дорожных условий. На мировой автомобильный рынок EQC ориентировочно выйдет во второй половине следующего года. Главную конкуренцию ему составит Tesla Model X.
Автор: Сёмина Виктория