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Компания Mercedes-Benz испытала электрокроссовер EQC
Автокомпания Mercedes-Benz провела тестирование электрокроссовера EQC. Фотоснимки с испытаний в зимних условиях появились в Сети.

Компания Mercedes-Benz испытала электрокроссовер EQC


Публикации фотографий были представлены накануне премьеры автомобиля. При этом модель покрыта камуфляжной пленкой. Тестирование проводилось в Швеции с испытанием на выносливость авто в сложных условиях. Также производитель анонсировал предстоящие автотесты в США и Южной Европе.

Производство автоновинки планируется к налаживанию в Алабаме. С этой целью его модернизация потребует финансирование в размере 1 млрд долларов. Сегодня на заводе собираются GLE, GLE Coupe, и GLS-модели. Автомобиль получит в комплект оснащения два электромотора, а разгоняться до 100 км/ч будет за 5 секунд.

Также новинка будет обеспечена системой распределения усилий на осях, что позволит перебрасывать на определенную ось до 100% крутящего момента, в зависимости от сложности дорожных условий. На мировой автомобильный рынок EQC ориентировочно выйдет во второй половине следующего года. Главную конкуренцию ему составит Tesla Model X.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 01:28
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