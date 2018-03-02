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Петр Порошенко утвердил закон о приватизации
Петр Порошенко на официальной основе утвердил закон о приватизации в Украине госимущества. Соответствующее заявление появилось на странице президента государства в сети Twitter в текущую пятницу, 2 марта.

Петр Порошенко утвердил закон о приватизации

Как написал в публикации Петр Порошенко, обращаясь к своим подписчикам, в рамках Нацрады он официально подписал законопроект, подразумевающий вступление в силу в стране новых правил приватизации государственного имущества. В частности, как считает президент Украины, это процесс в пределах государства должен впредь протекать без вмешательства со стороны непосредственно российских инвесторов. Не уточняется, вступил ли закон в силу с момента его подписания, или это произойдет несколько позднее. Стоит отметить, что Верховная рада указанный документ успела подписать еще 18 января этого года.

Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, Петр Порошенко обратился к гражданам Украины. Жителей страны президент призывает сплотиться, чтобы таким образом разрушить “российский сценарий”.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 18:37
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