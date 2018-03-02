В России резко сократилась стоимость самого дорогого iPhone 8
На рынке России резко в цене упала самая дорогая версия iPhone 8 от компании Apple. Соответствующими данными с общественностью делятся специалисты из Hi-tech Mail.ru.
Прошло практически полгода с тех пор, как широким массам представили iPhone 8. С тех пор стоимость гаджета постепенно снижалась, в том числе и самой производительной его версии. За указанный период цена на девайс успела сократиться в сумме на 22%, и в отдельных розничных точках приобрести “яблочный” гаджет можно за 60 тысяч рублей. Речь идет о модификации, где в качестве встроенной памяти предусмотрено целых 256 ГБ.
Эксперты подчеркивают, что сейчас в РФ снижается цена и на ряд других моделей смартфонов. Обычно это происходит после того, как проводится презентация новых версий девайсов. В таком случае устаревшие варианты реализовывают по более доступной стоимости.
Ранее, как информировали “Актуальные новости”, появились сведения о том, что новые iPhone могут уже в скором будущем оснастить главной фишкой Android-смартфонов.
Прошло практически полгода с тех пор, как широким массам представили iPhone 8. С тех пор стоимость гаджета постепенно снижалась, в том числе и самой производительной его версии. За указанный период цена на девайс успела сократиться в сумме на 22%, и в отдельных розничных точках приобрести “яблочный” гаджет можно за 60 тысяч рублей. Речь идет о модификации, где в качестве встроенной памяти предусмотрено целых 256 ГБ.
Эксперты подчеркивают, что сейчас в РФ снижается цена и на ряд других моделей смартфонов. Обычно это происходит после того, как проводится презентация новых версий девайсов. В таком случае устаревшие варианты реализовывают по более доступной стоимости.
Ранее, как информировали “Актуальные новости”, появились сведения о том, что новые iPhone могут уже в скором будущем оснастить главной фишкой Android-смартфонов.
Автор: Марина Вебер