В Санкт-Петербурге школьникам заклеили рты скотчем
В Санкт-Петербурге школьникам заклеили рты скотчем во время урока. Проверка показала, что дети пострадали от рук школьной учительницы, решившей таким способом восстановить дисциплину в классе.
В ходе занятия педагог взяла в руки скотч и стала заклеивать ученикам младших классов рты, чтобы те не разговаривали. Инцидент разбирали представители прокуратуры на основании поступивших директору школы жалоб от родителей двух пострадавших школьников, учащихся школы в Выборгском районе.
Сама педагог вскоре после инцидента уволилась по собственному желанию. О дальнейших разбирательствах по данному делу пока не сообщается.
В ходе занятия педагог взяла в руки скотч и стала заклеивать ученикам младших классов рты, чтобы те не разговаривали. Инцидент разбирали представители прокуратуры на основании поступивших директору школы жалоб от родителей двух пострадавших школьников, учащихся школы в Выборгском районе.
Сама педагог вскоре после инцидента уволилась по собственному желанию. О дальнейших разбирательствах по данному делу пока не сообщается.
Автор: Сёмина Виктория