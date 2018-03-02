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Эксперты рассказали об опасности разогревания пищи в микроволновке
Разогревание пищи в пластиковой посуде может быть опасно для здоровья человека из-за содержания в ней нескольких опасных веществ. Эксперты рассказали, какой еще вред может наносить использование микроволновки.

Эксперты рассказали об опасности разогревания пищи в микроволновке

Пластмасса содержит два потенциально опасных соединения: бисфенол-А (BPA), который добавляется, чтобы сделать пластик твердым и прозрачным, и фталаты, делающие его более гибкими и мягкими. Эксперты отмечают, что тепло, которое используется для приготовления или разогрева пищи, разрушает питательные вещества на клеточном уровне, поэтому готовка продуктов при надлежащих температурах в течение более короткого времени является ключом к сохранению полезных свойств блюда.

Кроме того, иногда опасно разогревать птицу или рыбу, ведь там содержатся соединения, способные вызывать изменения в ДНК, что может увеличить риск развития рака. По словам экспертов, воздействие фталатов также связано с проблемами фертильности, а еще с повышенным риском сердечных болезней и диабета. Тем не менее, нет окончательного доказательства того, что воздействие зараженной пластиком пищи вызывает серьезные неблагоприятные воздействия на людей.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 19:13
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