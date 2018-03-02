В Башкирии в поисках работы бесследно пропал 23-летний парень
В Башкирии в поисках работы бесследно пропал 23-летний мужчина. Он в последний раз появлялся в Зилаире, это было 28 февраля, после этого его видели на трассе Ира-Сибай (территория Куюргазинского района).
По предварительной версии, мужчина отправился искать работу, о чем предупредил близких. Предположительно он направился на поиски работы. Пропавший страдает от периодических провалов в памяти и по этой причине часто дезориентируется на местности. В день исчезновения он надел темную куртку и черные штаны.
Согласно указанным приметам, рост составляет 170 см, глаза карие глаза, а телосложение пропавший имеет худощавое. В качестве особых примет выделяется шрам в затылочной зоне в 1,5 см. Также отмечена некоторая картавость в разговорной речи. Всех видевших вышеуказанного гражданина или знающих о его местонахождении на данный момент, просьба сообщить в местную полицию.
По предварительной версии, мужчина отправился искать работу, о чем предупредил близких. Предположительно он направился на поиски работы. Пропавший страдает от периодических провалов в памяти и по этой причине часто дезориентируется на местности. В день исчезновения он надел темную куртку и черные штаны.
Согласно указанным приметам, рост составляет 170 см, глаза карие глаза, а телосложение пропавший имеет худощавое. В качестве особых примет выделяется шрам в затылочной зоне в 1,5 см. Также отмечена некоторая картавость в разговорной речи. Всех видевших вышеуказанного гражданина или знающих о его местонахождении на данный момент, просьба сообщить в местную полицию.
Автор: Сёмина Виктория