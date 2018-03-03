Певица Альбина Джанабаева рассказала об участии в группе «ВИА Гра»
Певица Альбина Джанабаева рассказала о своей жизни в программе «Непридуманные истории». Она поделилась интересной информацией о своих коллегах из группы «ВИА Гра».
Звезда пожаловалась, что поклонники группы не сразу привыкли к ней, им очень нравилась Анна Седокова. Считается, что лучший состав группы, как говорят «золотой», был с участием Веры Брежневой, Анны Седоковой и Надежды Грановской. Альбина Джанабаева уважает мнение фанатов, ведь первые участницы проделали большую работу, чтобы популяризировать группу. Она считает, что за 9 лет тоже сделала много полезного для коллектива.
Сейчас певица исполняет на концертах тот репертуар, который пела сама в «ВИА Гре». Константин Меладзе дал согласие использовать композиции того времени. Артистка вспоминает, что не стремилась получить славу, когда пошла проходить отборочный конкурс, ей просто была нужна работа. Условия труда были тяжелыми: постоянные гастроли, недостаток сна, жесткий рабочий график. У нее был вынужденный перерыв в работе при рождении ребенка, но продюсеры снова взяли ее в коллектив.
Звезда пожаловалась, что поклонники группы не сразу привыкли к ней, им очень нравилась Анна Седокова. Считается, что лучший состав группы, как говорят «золотой», был с участием Веры Брежневой, Анны Седоковой и Надежды Грановской. Альбина Джанабаева уважает мнение фанатов, ведь первые участницы проделали большую работу, чтобы популяризировать группу. Она считает, что за 9 лет тоже сделала много полезного для коллектива.
Сейчас певица исполняет на концертах тот репертуар, который пела сама в «ВИА Гре». Константин Меладзе дал согласие использовать композиции того времени. Артистка вспоминает, что не стремилась получить славу, когда пошла проходить отборочный конкурс, ей просто была нужна работа. Условия труда были тяжелыми: постоянные гастроли, недостаток сна, жесткий рабочий график. У нее был вынужденный перерыв в работе при рождении ребенка, но продюсеры снова взяли ее в коллектив.
Автор: Северов Андрей