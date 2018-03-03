Ученые: Под землей может скрываться преисподняя
Под землей на самом деле может скрываться преисподняя. Такого мнения придерживаются многие геологи, о чем сообщается на страницах отечественного онлайн-портала ToDay News Ufa.
По словам экспертов, внутренняя часть Земли в действительности имеет общие черты с преисподней, о которой часто ведут споры верующие люди и атеисты. Толщина земной коры может варьироваться в пределах от 5 до 70 км, притом в горах она может быть толще, а на дне океанов она – тоньше. Следом идет жидкая мантия, а в самой ее глубине размещается железно-никелевое кристаллическое ядро. Кора при этом имеет пустоты, являясь слоистой и неоднородной. Чем слой глубже, тем он, как правило, горячее. Некоторые скважины позволяют судить о содержании подземных слоев.
Впрочем, ученым до сих пор неизвестно, что именно находится в самых глубинах почвы, поскольку изучению этого препятствует ряд факторов.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, геологам удалось определить место, где состоится очередной переворот полюсов.
По словам экспертов, внутренняя часть Земли в действительности имеет общие черты с преисподней, о которой часто ведут споры верующие люди и атеисты. Толщина земной коры может варьироваться в пределах от 5 до 70 км, притом в горах она может быть толще, а на дне океанов она – тоньше. Следом идет жидкая мантия, а в самой ее глубине размещается железно-никелевое кристаллическое ядро. Кора при этом имеет пустоты, являясь слоистой и неоднородной. Чем слой глубже, тем он, как правило, горячее. Некоторые скважины позволяют судить о содержании подземных слоев.
Впрочем, ученым до сих пор неизвестно, что именно находится в самых глубинах почвы, поскольку изучению этого препятствует ряд факторов.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, геологам удалось определить место, где состоится очередной переворот полюсов.
Автор: Марина Вебер