Эммануил Виторган в 78 лет стал отцом в третий раз
Эммануил Виторган, отец актера Максима Виторгана, стал отцом в третий раз, даже несмотря на то, что ему уже 78 лет. Информацию о таком событии в семье подтвердила супруга артиста Ирина Млодик.
Еще в феврале этого года начали появляться слухи о том, что у Виторгана-старшего в семье появился третий ребенок. В частности, распространялись сведения о том, якобы супруги занимаются поисками няни для новорожденного малыша. Однако непосредственно актер и его жена отказывались комментировать данную информацию. Недавно Ирина Молодик на очередной вопрос СМИ подтвердила, что у них с мужем действительно произошло пополнение, однако делиться подробностями с прессой она не стала. Согласно неофициальным сведениям, у Виторгана и его избранницы родилась дочь.
СМИ считают маловероятной версию того, что именно Ирина Молодик выносила ребенка. Скорее всего, считают массмедиа, актер и его жена воспользовались услугами суррогатного материнства. Примечательно, что впервые о пополнении в семье Виторгана-старшего начали упоминать еще в прошлом году, но сам он сведения всегда отрицал.
Еще в феврале этого года начали появляться слухи о том, что у Виторгана-старшего в семье появился третий ребенок. В частности, распространялись сведения о том, якобы супруги занимаются поисками няни для новорожденного малыша. Однако непосредственно актер и его жена отказывались комментировать данную информацию. Недавно Ирина Молодик на очередной вопрос СМИ подтвердила, что у них с мужем действительно произошло пополнение, однако делиться подробностями с прессой она не стала. Согласно неофициальным сведениям, у Виторгана и его избранницы родилась дочь.
СМИ считают маловероятной версию того, что именно Ирина Молодик выносила ребенка. Скорее всего, считают массмедиа, актер и его жена воспользовались услугами суррогатного материнства. Примечательно, что впервые о пополнении в семье Виторгана-старшего начали упоминать еще в прошлом году, но сам он сведения всегда отрицал.
Автор: Марина Вебер