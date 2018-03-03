На заводе в Калуге стартовало производство новых моделей Peugeot и Citroen
На размещенном в Калуге российском предприятии PSA стартовало производство двух новых моделей авто. В частности, речь идет о коммерческих фургонах Peugeot Expert, а также Citroen Jumpy.
Новинки в России будут доступны в двух вариантах длины, а максимальный вес фургонов составит 3 тонны. Peugeot Expert и Citroen Jumpy в Калуге начнут выпускаться с мотором объемом 1.6 литра, который при 215 Нм крутящего момента выдает 90 лошадиных сил. В качестве трансмиссии доступна АКПП на пять диапазонов. Возможна и более мощная версия на 2.0 литра, но здесь производительность достигает 150 “лошадок”. С указанной силовой установкой предлагается механика на шесть скоростей.
В базовой версии фургоны от концерна PSA имеют зеркала с электроприводом, круиз-контроль, а еще ограничитель скорости. Кроме того, за дополнительную оплату Peugeot Expert и Citroen Jumpy могут оснастить кондиционером, мультимедийной системой с экраном на 7 дюймов, рядом датчиков и функцией сцепления во время дождя GripControl. Стоимость авто стартует от отметки в 1,47 млн рублей.
Новинки в России будут доступны в двух вариантах длины, а максимальный вес фургонов составит 3 тонны. Peugeot Expert и Citroen Jumpy в Калуге начнут выпускаться с мотором объемом 1.6 литра, который при 215 Нм крутящего момента выдает 90 лошадиных сил. В качестве трансмиссии доступна АКПП на пять диапазонов. Возможна и более мощная версия на 2.0 литра, но здесь производительность достигает 150 “лошадок”. С указанной силовой установкой предлагается механика на шесть скоростей.
В базовой версии фургоны от концерна PSA имеют зеркала с электроприводом, круиз-контроль, а еще ограничитель скорости. Кроме того, за дополнительную оплату Peugeot Expert и Citroen Jumpy могут оснастить кондиционером, мультимедийной системой с экраном на 7 дюймов, рядом датчиков и функцией сцепления во время дождя GripControl. Стоимость авто стартует от отметки в 1,47 млн рублей.
Автор: Марина Вебер