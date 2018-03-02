Елизавета Боярская и Данила Козловский стали заслуженными артистами РФ
Актеры Елизавета Боярская и Данила Козловский получили звание заслуженных артистов РФ. Также отмечена орденом «Заслуг перед Отечеством» Людмила Максакова.
Звания присвоены согласно президентскому указу Владимира Путина. По словам получивших награду артистов, для них большая честь получить такую награду от государства, занимаясь любимым делом.
Также сообщается о получении ордена Александра Невского заместителем руководителя МИД Александром Грушко. Знак отличия вручен министру строительной сферы и ЖКХ Михаилу Меню «За долгую безупречную службу».
Звания присвоены согласно президентскому указу Владимира Путина. По словам получивших награду артистов, для них большая честь получить такую награду от государства, занимаясь любимым делом.
Также сообщается о получении ордена Александра Невского заместителем руководителя МИД Александром Грушко. Знак отличия вручен министру строительной сферы и ЖКХ Михаилу Меню «За долгую безупречную службу».
Автор: Сёмина Виктория