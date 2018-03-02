Польша готова своим газом согревать Украину
Размещенная в Польше компания PGNiG готова в случае необходимости увеличить объемы поставок газа на территорию Украины. Такие сведения предоставляют СМИ, ссылаясь на слова представителей “Нафтогаза”.
Контракт между сторонами был утвержден официально в пятницу, 2 марта. PGNiG благодаря диверсифицированному портфелю имеет возможность обеспечивать регулярные поставки газа в соседнее государство. Ожидается, что договор компании с “Нафтогазом” будет актуален до конца марта этого года, а суммарные объемы транзита должны составить порядка 60 млн кубометров газа. Стартовало взаимодействие сегодня через ГРС “Германовице”. Последняя успешно соединяет польскую газотранспортную систему и украинскую.
Причиной сотрудничества “Нафтогаза” с польской фирмой стал отказ со стороны “Газпрома” в марте 2018 года производить поставки газа в Украину. Киеву вернули средства, выплаченные в качестве оплаты за транзит необходимого ресурса. В связи с этим в стране до 6 марта ограничили потребление газа, поскольку столкнулись с временным дефицитом указанного топлива.
Контракт между сторонами был утвержден официально в пятницу, 2 марта. PGNiG благодаря диверсифицированному портфелю имеет возможность обеспечивать регулярные поставки газа в соседнее государство. Ожидается, что договор компании с “Нафтогазом” будет актуален до конца марта этого года, а суммарные объемы транзита должны составить порядка 60 млн кубометров газа. Стартовало взаимодействие сегодня через ГРС “Германовице”. Последняя успешно соединяет польскую газотранспортную систему и украинскую.
Причиной сотрудничества “Нафтогаза” с польской фирмой стал отказ со стороны “Газпрома” в марте 2018 года производить поставки газа в Украину. Киеву вернули средства, выплаченные в качестве оплаты за транзит необходимого ресурса. В связи с этим в стране до 6 марта ограничили потребление газа, поскольку столкнулись с временным дефицитом указанного топлива.
Автор: Марина Вебер