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exclusive / Наука

Ученые рассказали о бесполезности чувства дежавю в реальности
Ощущение предсказания, возникающее у человека при чувстве дежавю, в реальном мире оказалось бесполезно. Соответствующие выводы сделаны в ходе исследования, инициированного психологами из Университетом Колорадо в США.

Ученые рассказали о бесполезности чувства дежавю в реальности

В своих работах ученые решили задействовать компьютерное моделирование, также к исследованию привлекались добровольцы. Более чем 70 студентам демонстрировали различные сцены, снятые от первого лица, где герой прокладывал себе путь через труднопроходимую местность. Позже испытуемым предложили оказаться на месте персонажа, где им тоже предстояло пройти проверку в той же местности, когда сами препятствия менялись, но размещались на том же месте.

В итоге в виртуальном пространстве исследователям удалось найти доказательства тому, что предсказания из-за предчувствия в действительности оказываются заметно менее эффективными, если сравнивать их с реальными воспоминаниями непосредственно при принятии решений. По факту, испытываемое во время дежавю ощущение предсказания на самом деле практически никоим образом не влияет на то, каким образом будут развиваться события в дальнейшем.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 05:00
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