В Сети появился тизер «заряженного» Lamborghini Huracan Performante
Итальянский автобренд премиум-класса Lamborghini разместил на просторах Всемирной сети тизер «заряженной» модели Huracan Performante Spyder. Она выполнена в вариации Performante Spyder.
Представители компании отметили, что кузов экстремальной версии Lamborghini Huracan Performante получит откидную крышу, а дебют машины состоится на днях на Женевском автосалоне. Опубликованный в Сети тизер в основном повествует о рекордах автомодели в кузове купе, и только в конце видеозаписи авторы в течение нескольких секунд продемонстрировали зрителю новинку в кузове родстер.
Поклонники бренда с нетерпением ожидают автосалона в Женеве, в рамках которого производитель полностью рассекретит дизайн Lamborghini Huracan Performante. Уже известно, что автомобиль оснастят безнаддувным 5,2-литровым двигателем V10 мощностью 630 «лошадей», способным разогнать суперкар до 100 км/ч за 3 секунды.
Ранее сообщалось о шпионском видео, запечатлевшем Lamborghini Aventador SVJ 2020.
Представители компании отметили, что кузов экстремальной версии Lamborghini Huracan Performante получит откидную крышу, а дебют машины состоится на днях на Женевском автосалоне. Опубликованный в Сети тизер в основном повествует о рекордах автомодели в кузове купе, и только в конце видеозаписи авторы в течение нескольких секунд продемонстрировали зрителю новинку в кузове родстер.
Поклонники бренда с нетерпением ожидают автосалона в Женеве, в рамках которого производитель полностью рассекретит дизайн Lamborghini Huracan Performante. Уже известно, что автомобиль оснастят безнаддувным 5,2-литровым двигателем V10 мощностью 630 «лошадей», способным разогнать суперкар до 100 км/ч за 3 секунды.
Ранее сообщалось о шпионском видео, запечатлевшем Lamborghini Aventador SVJ 2020.
Автор: Воробьева Алина