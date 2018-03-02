Ольга Бузова засветила ягодицы на новом пикантном фото
Ольга Бузова поделилась с многочисленными поклонниками новым пикантным кадром, где она демонстрирует свои обнаженные ягодицы. Соответствующий снимок отечественная теледива разместила в своем профиле в Instagram.
Ольга Бузова поделилась кадром, где она сидит почти спиной к камере, будучи облаченной в достаточно откровенный темный наряд. Ее волосы собраны в тугой хвост, а взгляд сконцентрирован на камере. Благодаря выбранной одежде открывается вид на оголенную спину знаменитости, а также на ее обнаженные ягодицы, и именно они привлекли внимание большинства фолловеров. “Она не боится остаться одна”, — подписала свою публикацию певица.
Большинство поклонников оставили положительные комментарии, отмечая, что у Бузовой достаточно стройная фигура, которой можно позавидовать. Впрочем, нашлись и те, кто стал критиковать кумира, обвиняя звезду в чрезмерной откровенности. За короткий период времени запись на странице исполнительницы успела собрать более 80 тысяч отметок “Мне нравится”, а также значительное число отзывов.
Ольга Бузова поделилась кадром, где она сидит почти спиной к камере, будучи облаченной в достаточно откровенный темный наряд. Ее волосы собраны в тугой хвост, а взгляд сконцентрирован на камере. Благодаря выбранной одежде открывается вид на оголенную спину знаменитости, а также на ее обнаженные ягодицы, и именно они привлекли внимание большинства фолловеров. “Она не боится остаться одна”, — подписала свою публикацию певица.
Большинство поклонников оставили положительные комментарии, отмечая, что у Бузовой достаточно стройная фигура, которой можно позавидовать. Впрочем, нашлись и те, кто стал критиковать кумира, обвиняя звезду в чрезмерной откровенности. За короткий период времени запись на странице исполнительницы успела собрать более 80 тысяч отметок “Мне нравится”, а также значительное число отзывов.
Автор: Марина Вебер