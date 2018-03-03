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На подержанные автомобили по акции Renault Selection растет спрос
Подведены итоги за год официальной программы Renault по обмену подержанных автомобилей. В 10 раз, по сравнению с предшествующим годом, возросло количество участников акции Renault Selection.

На подержанные автомобили по акции Renault Selection растет спрос


Всего таким образом удалось реализовать 2260 автомобилей, уже за первые месяцы наступившего года статистика зафиксировала 550 проданных единиц. Самыми востребованными оказались такие модели: Renault Duster имеет 40% от всех продаж, Renault Sandero была популярна в 25% случаев, Renault Logan имеет показатель в 20%. Эта программа была признана лучшей в своей сфере на проходившей премии «USED CAR AWARDS 2018».

Воспользоваться выгодным предложением могут владельцы автомобилей французской марки младше семи лет и проехавших не больше 150 000 км, которые проходили официальное обслуживание и имеют сервисную историю. Машины пройдут диагностику по 75 параметрам, будут проверены все узлы и агрегаты. На такие модели распространяются гарантийные обязательства, которые полностью идентичны для новой продукции.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 05:30
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