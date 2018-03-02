Владимир Путин рассказал, чем бы занимался, не занимай он пост президента
Владимир Путин откровенно рассказал о том, чем бы стал заниматься, если бы не находился на посту президента России. Такое признание главы государства прозвучало в рамках медиафорума, проходившего в Калининграде.
В процессе блица кто-то из присутствующих журналистов решил спросить у Путина, чему бы он себя посвятил, если бы не посвятил жизнь политике. В ответ на данное обращение президент без длительных размышлений и задержек заявил — творчеством. При этом деятель не стал уточнять, о каких именно видах творчества идет речь.
В процессе блица кто-то из присутствующих журналистов решил спросить у Путина, чему бы он себя посвятил, если бы не посвятил жизнь политике. В ответ на данное обращение президент без длительных размышлений и задержек заявил — творчеством. При этом деятель не стал уточнять, о каких именно видах творчества идет речь.
Автор: Марина Вебер