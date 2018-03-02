Владимир Путин признался в желании предотвратить распад СССР
Владимир Путин решил не скрывать, что если бы он имел возможность изменить какое-то историческое событие, то предотвратил бы распад СССР. Об этом президент открыто рассказал в ходе блиц-вопросов от журналистов, что происходило на форуме в Калининграде.
Как только вопрос прозвучал, Путин без заминок заявил, что с радостью бы предотвратил такое событие, как распад Советского Союза, сохранив целостность и единство ряда территорий. Кроме того, президент признается, что не хотел бы знать, что произойдет с ним в будущем, к примеру, через десять лет. Прозвучал и вопрос о том, имеются ли у политика кумиры. На это он заявил, что не считает правильным создавать себе кого-то подобного, хотя ему нравится деятельность ряда общественников и представителей культуры.
Говоря об историческом периоде, в котором Путин хотел бы оказаться, он назвал настоящее время, поскольку в прошлом почти все его предки являлись крепостными, и нынешний статус ему больше по душе. Главным в жизни, на что стоит ориентироваться, глава государства назвал “результат”.
Ранее Путин поведал публике, чем бы занялся, если бы не стал президентом.
Как только вопрос прозвучал, Путин без заминок заявил, что с радостью бы предотвратил такое событие, как распад Советского Союза, сохранив целостность и единство ряда территорий. Кроме того, президент признается, что не хотел бы знать, что произойдет с ним в будущем, к примеру, через десять лет. Прозвучал и вопрос о том, имеются ли у политика кумиры. На это он заявил, что не считает правильным создавать себе кого-то подобного, хотя ему нравится деятельность ряда общественников и представителей культуры.
Говоря об историческом периоде, в котором Путин хотел бы оказаться, он назвал настоящее время, поскольку в прошлом почти все его предки являлись крепостными, и нынешний статус ему больше по душе. Главным в жизни, на что стоит ориентироваться, глава государства назвал “результат”.
Ранее Путин поведал публике, чем бы занялся, если бы не стал президентом.
Автор: Марина Вебер