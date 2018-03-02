В «Газпроме» спрогнозировали рост потребности Европы в российском газе
Представитель руководства «Газпрома» Алексей Миллер спрогнозировал рост потребности государств Европы в российском газе. Об этом он заявил на встрече с корреспондентами.
По словам Миллера, на сегодняшний день можно наблюдать самые большие в истории показатели части российского газа на рынке Европы, превышающие треть (34,7 %). «Самое важное, что потребность стран ЕС в нашем сырье будет расти», – уверил представитель «Газпрома».
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о расторжении госкорпорацией соглашения с «Нафтогазом».
По словам Миллера, на сегодняшний день можно наблюдать самые большие в истории показатели части российского газа на рынке Европы, превышающие треть (34,7 %). «Самое важное, что потребность стран ЕС в нашем сырье будет расти», – уверил представитель «Газпрома».
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о расторжении госкорпорацией соглашения с «Нафтогазом».
Автор: Воробьева Алина