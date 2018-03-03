60-летний актер Половцев рассказал про рождение дочери от молодой жены‍
60-летний актер т/с «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев рассказал о тайном рождении дочери от молодой супруги. Актер признался, что имел веские причины скрывать данный факт.
«Я не хотел сообщать о родившемся втором ребенке, поскольку факт рождения первого вызвал бурунную негативную реакцию со стороны многих людей из-за большой разницы в возрасте с супругой. Я встретил Эсану уже в 50 лет, а ей тогда было только 27, то есть она оказалась младше на 23 года. У нас вспыхнуло чувство, мы поженились спустя 7 лет, а рождение сына сделало меня очень счастливым, однако многие стали писать возмущенные комментарии в мой адрес, поэтому факт рождения дочери пришлось скрыть», - заявил актер.
О рождении малышки знали только самые близкие друзья и родственники. В шуточной форме он выразил надежду «дожить до 100 лет», чтобы увидеть избранника своей дочери.
«Я не хотел сообщать о родившемся втором ребенке, поскольку факт рождения первого вызвал бурунную негативную реакцию со стороны многих людей из-за большой разницы в возрасте с супругой. Я встретил Эсану уже в 50 лет, а ей тогда было только 27, то есть она оказалась младше на 23 года. У нас вспыхнуло чувство, мы поженились спустя 7 лет, а рождение сына сделало меня очень счастливым, однако многие стали писать возмущенные комментарии в мой адрес, поэтому факт рождения дочери пришлось скрыть», - заявил актер.
О рождении малышки знали только самые близкие друзья и родственники. В шуточной форме он выразил надежду «дожить до 100 лет», чтобы увидеть избранника своей дочери.
Автор: Сёмина Виктория