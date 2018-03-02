Корпорация Google разработала сервис Song Maker для создания музыки в Chrome
Корпорация Google разработала сервис для создания музыки. Song Maker будет встроен в браузер Chrome.
Это стало возможно благодаря проекту Chrome Music Lab, существующему уже полтора года. У этого сервиса появилась большая аудитория фанатов. Существует видео, подробно объясняющее новые функции музыкального приложения. Любой пользователь может создать свои любимые композиции и поделиться результатом с другим человеком.
Процесс создания мелодий простой и приятный, ведь это можно делать, не выходя из браузера. Для меломана предлагаются на выбор множество инструментов: струнные, этнические, духовые. В интерфейсе программы легко разберется любой начинающий юзер. Получившиеся композиции можно сохранить в облачном сервисе и по гиперссылке дать ознакомиться знакомым и друзьям.
Это стало возможно благодаря проекту Chrome Music Lab, существующему уже полтора года. У этого сервиса появилась большая аудитория фанатов. Существует видео, подробно объясняющее новые функции музыкального приложения. Любой пользователь может создать свои любимые композиции и поделиться результатом с другим человеком.
Процесс создания мелодий простой и приятный, ведь это можно делать, не выходя из браузера. Для меломана предлагаются на выбор множество инструментов: струнные, этнические, духовые. В интерфейсе программы легко разберется любой начинающий юзер. Получившиеся композиции можно сохранить в облачном сервисе и по гиперссылке дать ознакомиться знакомым и друзьям.
Автор: Северов Андрей