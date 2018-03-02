Дональд Трамп продлил санкции против России на год
Из-за ситуации на Украине президент США Дональд Трамп продлили против России санкции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Белый дом.
В данном заявлении имеются ввиду меры, которые были приняты в 2014 году 6 марта, 16 марта, 20 марта и 19 декабря. Дональд Трамп заявил, что он пришел к определенным выводам и решил, что эти санкционные меры должны оставаться в силе и после 6 марта текущего года. Ограничения будут действовать еще год.
В данном заявлении имеются ввиду меры, которые были приняты в 2014 году 6 марта, 16 марта, 20 марта и 19 декабря. Дональд Трамп заявил, что он пришел к определенным выводам и решил, что эти санкционные меры должны оставаться в силе и после 6 марта текущего года. Ограничения будут действовать еще год.
Автор: Маргарита Лисарова