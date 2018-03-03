Александр Домогаров заявил, что уходит из театра
На своей странице в Facebook актер Александр Домогаров заявил, что уходит из Театра имени Моссовета. Это связано с тем, что его сняли со спектаклей.
Он отметил, что сейчас чувствует себя спокойно, поскольку у него больше нет необходимости общаться с коллегами, которые плюют ему в спину. Актер не желает, чтобы его снимали или возвращали на спектакли, увольняли или принимали на работу. После того, как его сняли с постановок, он написал заявление. Это произошло 9 января, но его еще не подписали. Домогаров уверен, что это будет сделано с соблюдением всех юридических нюансов. Актер намерен выполнить все договоренности с театром, так что его коллегам придется еще его потерпеть.
В завершение он отметил, что в скором времени театр, как и другие актеры, забудут постановки с его участием, который длились более 10 лет и собирали полные залы.
Ранее сообщалось, что Катя Лель выставила неудачный снимок с Домогаровым. Пользователи удивились внешним видом актера.
Он отметил, что сейчас чувствует себя спокойно, поскольку у него больше нет необходимости общаться с коллегами, которые плюют ему в спину. Актер не желает, чтобы его снимали или возвращали на спектакли, увольняли или принимали на работу. После того, как его сняли с постановок, он написал заявление. Это произошло 9 января, но его еще не подписали. Домогаров уверен, что это будет сделано с соблюдением всех юридических нюансов. Актер намерен выполнить все договоренности с театром, так что его коллегам придется еще его потерпеть.
В завершение он отметил, что в скором времени театр, как и другие актеры, забудут постановки с его участием, который длились более 10 лет и собирали полные залы.
Ранее сообщалось, что Катя Лель выставила неудачный снимок с Домогаровым. Пользователи удивились внешним видом актера.
Автор: Сергей Сидорин