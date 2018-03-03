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iPhone X признан лучшим смартфоном года на выставке MWC 2018
Эксперты “Ассоциации GSM”, являющейся организатором международной выставки Mobile World Congress 2018, признали лучшим смартфоном года iPhone X. По их мнению, выпуск устройства долгое время ожидался, а полученный в итоге результат превысил все ожидания.

iPhone X признан лучшим смартфоном года на выставке MWC 2018


На закрытии выставки обсуждалось множество интересных гаджетов, разработок и технологий. После объявления лучшего устройства 2017 года, многим участникам и журналистам стало интересно, почему на мероприятии никогда не было представителей Apple. На самом деле специалисты “яблочной” компании ни разу не присутствовали на выставке за долгое время проведения MWC. Объясняется это тем, что у популярного производителя есть свои презентации, официальные – для представления новых устройств и технологий, и фанатские – осуществляемые для поддержки пользователей марки и анонса новинок. Ранее в номинации “лучшего смартфона” в основном побеждали устройства фирмы Samsung, как в прошлом году – S7 Edge, обошедший iPhone 7.

iPhone X признан лучшим смартфоном года на выставке MWC 2018


Лучшим смартфоном выставки ожидаемо стал Samsung S9+, а самым необычным признали ZTE Axon M с двумя экранами, которые объединяются в один большой сплошной. Выделилась и забытая многими Nokia, представленная на выставке пятью новыми устройствами, и особенно возрожденной моделью 8110 4G, более известному многим по фильму “Матрица”. Больше привезли только Blackview, Ulefone и Bluboo, среди которых множество защищенных смартфонов и отличная модель Bluboo S2 с откидным механизмом камеры.

iPhone X признан лучшим смартфоном года на выставке MWC 2018


Особенно заметно было присутствие копий iPhone X, представленных крупными и неизвестными фирмами, среди каких Asus, LG, Oukitel, Leagoo и многие другие, сделавшие свои продукты максимально похожими на флагман, но с многими изменениями программного обеспечения и технических составляющих.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 08:48
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