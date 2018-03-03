Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018
exclusive / Наука / Важно / Авторские материалы

Ученые: Существует не два, а пять видов диабета
В течение десятилетий считалось, что существует всего две формы диабета, однако ученые сделали неожиданный вывод. Оказывается, имеется пять видов недуга, что выяснила группа экспертов во главе с Лундским университетом, передает Daily Mail.

Ученые: Существует не два, а пять видов диабета

Первый тип диабета, как считалось, собой являет аутоиммунное заболевание, при котором люди прекращают производство инсулина, а второй тип — когда организм становится устойчивым к инсулину. Но в настоящее время крупный проект в Швеции и Финляндии показал, что диабет второго типа должен быть классифицирован как четыре различных заболевания. Результаты должны побуждать “смену парадигмы” в том, как люди лечат диабет. Более точные группы, считают авторы работы, помогут диагностировать проблему, адаптировать процедуры и привести к прецизионным лекарствам.

Было установлено, что первая форма — тяжелый диабет с дефицитом инсулина. Он включает граждан с высоким уровнем сахара в крови, низким уровнем инсулина и, кроме того, умеренной резистентностью к инсулину. Другой тип тяжелого инсулинорезистентного диабета преимущественно связан с ожирением. Умеренный диабет, имеющий связь с лишним весом, включает пациентов с ожирением, но менее серьезен и распространяется на людей, которые заболевают в относительно молодом возрасте. Последняя группа, мягкий возрастной диабет, является наиболее значительной у 40% всех пациентов, среди которых в основном пожилые люди.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 08:51
Читайте также
В Японии кентавр с мечом и пистолетом стал
Первый переезд в новый дом в рамках программы
В Липецке местным жителям помогут волонтеры
Пришелец из 6491 года заявил о скором апокалипсисе
Порошенко заявил о ликвидации Украиной газового
На панорамах Google Maps нашли привидения
Эксперимент Facebook с двумя новостными лентами
В России будет укороченная рабочая неделя
Правительство утвердило правила предоставления
Подаренный олимпийцу BMW выставлен на продажу
Instagram “инопланетянина” Лила Майо покорил
Дональд Трамп продлил санкции против России на год
Добавление комментария
Последние новости
03.03, 21:40 Универсал CLA от Mercedes стал более эксклюзивным
03.03, 21:20 SsangYong представит в Женеве новый пикап Musso
03.03, 21:00 Яна Троянова откровенно рассказала о смерти сына
03.03, 20:45 У Владимира Винокура-младшего тяжело больна дочь
03.03, 20:30 Эксперт рассказал, зачем карты Apple обманывают
03.03, 20:15 Ученые предложили лечить повреждения спинного мозга
03.03, 20:00 Эксперты опровергли популярные мифы о чае
03.03, 19:40 Ольга Бузова ответила на эротические фантазии Дмитрия
03.03, 19:25 В Сети появились фотографии рестайлингового универсала
03.03, 19:16 В Уфе водитель автобуса поджег себя паяльной лампой
03.03, 19:11 «Евросеть» начала менять старые смартфоны на любые новые
03.03, 19:00 В Сеть попали кадры нового "Простоквашино" с хипстером
03.03, 18:50 Эксперт: Малахов каждые 2 месяца ищет новую "Шурыгину"
03.03, 18:42 В Австралии начнут печатать взрывчатку
03.03, 18:35 Эксперты составили рейтинг самого грозного ядерного
03.03, 18:29 В Казани на Toyota с подъемника упал BMW
03.03, 18:28 Вячеслав Зайцев заплакал, вспоминая о разлуке с сыном
03.03, 18:19 BMW M2 и Audi RS3 вывели на гоночную трассу
03.03, 17:55 Обновленная Mazda MX-5 может обзавестись более мощным
03.03, 17:45 В Чебоксарах бывший директор школы несколько лет избивал