Ученые: Существует не два, а пять видов диабета
В течение десятилетий считалось, что существует всего две формы диабета, однако ученые сделали неожиданный вывод. Оказывается, имеется пять видов недуга, что выяснила группа экспертов во главе с Лундским университетом, передает Daily Mail.
Первый тип диабета, как считалось, собой являет аутоиммунное заболевание, при котором люди прекращают производство инсулина, а второй тип — когда организм становится устойчивым к инсулину. Но в настоящее время крупный проект в Швеции и Финляндии показал, что диабет второго типа должен быть классифицирован как четыре различных заболевания. Результаты должны побуждать “смену парадигмы” в том, как люди лечат диабет. Более точные группы, считают авторы работы, помогут диагностировать проблему, адаптировать процедуры и привести к прецизионным лекарствам.
Было установлено, что первая форма — тяжелый диабет с дефицитом инсулина. Он включает граждан с высоким уровнем сахара в крови, низким уровнем инсулина и, кроме того, умеренной резистентностью к инсулину. Другой тип тяжелого инсулинорезистентного диабета преимущественно связан с ожирением. Умеренный диабет, имеющий связь с лишним весом, включает пациентов с ожирением, но менее серьезен и распространяется на людей, которые заболевают в относительно молодом возрасте. Последняя группа, мягкий возрастной диабет, является наиболее значительной у 40% всех пациентов, среди которых в основном пожилые люди.
Первый тип диабета, как считалось, собой являет аутоиммунное заболевание, при котором люди прекращают производство инсулина, а второй тип — когда организм становится устойчивым к инсулину. Но в настоящее время крупный проект в Швеции и Финляндии показал, что диабет второго типа должен быть классифицирован как четыре различных заболевания. Результаты должны побуждать “смену парадигмы” в том, как люди лечат диабет. Более точные группы, считают авторы работы, помогут диагностировать проблему, адаптировать процедуры и привести к прецизионным лекарствам.
Было установлено, что первая форма — тяжелый диабет с дефицитом инсулина. Он включает граждан с высоким уровнем сахара в крови, низким уровнем инсулина и, кроме того, умеренной резистентностью к инсулину. Другой тип тяжелого инсулинорезистентного диабета преимущественно связан с ожирением. Умеренный диабет, имеющий связь с лишним весом, включает пациентов с ожирением, но менее серьезен и распространяется на людей, которые заболевают в относительно молодом возрасте. Последняя группа, мягкий возрастной диабет, является наиболее значительной у 40% всех пациентов, среди которых в основном пожилые люди.
Автор: Марина Вебер