Ученые: Человеческие раны может вылечить мурчание кошек
Американские ученые провели исследования и выяснили, что мурчание кошек происходит на определенных частотах. Эти волны способствуют регенерации как кошачьих травм, так и человеческих ран.
Мурлыканье производится животным на частоте 25-150 герц, звук оказывает восстанавливающий эффект для мышц и костей. Однако исследователи выяснили, что целительное действие мурчания распространяется и на человеческий организм. Вылечить можно такие повреждения: переломы и травмы мышц, отдышку, стрессовые состояния. Успокоительное действие на психику больше всего из всех животных оказывают именно представители кошачьего рода, на втором месте находятся собаки.
В мире сердечно-сосудистые заболевания являются самой частой причиной смерти. Люди, у которых нет дома никаких животных, на 40% чаще подвержены этому недугу. Отсутствие стресса самым прямым образом влияет на уменьшения риска такой смерти.
Мурлыканье производится животным на частоте 25-150 герц, звук оказывает восстанавливающий эффект для мышц и костей. Однако исследователи выяснили, что целительное действие мурчания распространяется и на человеческий организм. Вылечить можно такие повреждения: переломы и травмы мышц, отдышку, стрессовые состояния. Успокоительное действие на психику больше всего из всех животных оказывают именно представители кошачьего рода, на втором месте находятся собаки.
В мире сердечно-сосудистые заболевания являются самой частой причиной смерти. Люди, у которых нет дома никаких животных, на 40% чаще подвержены этому недугу. Отсутствие стресса самым прямым образом влияет на уменьшения риска такой смерти.
Автор: Северов Андрей