Эксперты рассказали, какой может оказаться iOS 12 от Apple
Независимые эксперты решили представить свое видение новой iOS 12, которая в будущем может быть выпущена компанией Apple. Вдохновил энтузиастов концепт macOS 11, накануне появившийся в Сети.
Эксперты ожидают, что iOS 12 должна получить хотя бы незначительные изменения в интерфейсе. К примеру, может появиться новый экран блокировки. Среди других обновлений — регулировка громкости, которая теперь не будет заполнять весь дисплей на iPhone. Кроме того, энтузиасты считают актуальным наличие в “операционке” гостевого режима. Последний заметно ограничит действия пользователя, но сможет быть использован в критических ситуациях.
Еще один из вариантов экспертов предполагает, что iOS 12 предложит владельцам “яблочных” девайсов обновленную панель управления. Посредством последней любой из юзеров сможет активировать ПУ обычным свайпом из левого угла в правый. Другие изменения включают возможность быстрого вызова FaceTime, обновления в процессе управления камерой и наличие режима разделения экрана.
Эксперты ожидают, что iOS 12 должна получить хотя бы незначительные изменения в интерфейсе. К примеру, может появиться новый экран блокировки. Среди других обновлений — регулировка громкости, которая теперь не будет заполнять весь дисплей на iPhone. Кроме того, энтузиасты считают актуальным наличие в “операционке” гостевого режима. Последний заметно ограничит действия пользователя, но сможет быть использован в критических ситуациях.
Еще один из вариантов экспертов предполагает, что iOS 12 предложит владельцам “яблочных” девайсов обновленную панель управления. Посредством последней любой из юзеров сможет активировать ПУ обычным свайпом из левого угла в правый. Другие изменения включают возможность быстрого вызова FaceTime, обновления в процессе управления камерой и наличие режима разделения экрана.
Автор: Марина Вебер