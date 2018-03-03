Помолодевшая София Ротару похвасталась мальдивским загаром
На своей странице в Instagram София Ротару опубликовала снимок, на котором похвасталась мальдивским загаром. Подписчики отметили, что певица помолодела, а такой оттенок кожи ей очень к лицу.
На фотографии артистка одета в цветной топ, который оголяет ее плечи. В описании к снимку 70-летняя певица отметила, что наступила долгожданная весна, и пожелала всем счастья.
В комментариях подписчики также пожелали ей счастья и поинтересовались, в чем секрет долголетия. Снимок набрал более 8 тысяч отметок нравится.
Ранее Сергей Зверев рассказал о тайном замужестве Ротару.
На фотографии артистка одета в цветной топ, который оголяет ее плечи. В описании к снимку 70-летняя певица отметила, что наступила долгожданная весна, и пожелала всем счастья.
В комментариях подписчики также пожелали ей счастья и поинтересовались, в чем секрет долголетия. Снимок набрал более 8 тысяч отметок нравится.
Ранее Сергей Зверев рассказал о тайном замужестве Ротару.
Автор: Сергей Сидорин