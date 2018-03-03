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МВД России назвало самые распространенные способы угонов автомобилей
Министерство внутренних дел России опубликовало информацию, где представлены самые распространенные способы угонов автомобилей. По словам представителей полиции, злоумышленники используют “грубые” способы и не пренебрегают современными технологиями.

МВД России назвало самые распространенные способы угонов автомобилей


Самыми часто используемые всегда были и будут механические взломы, считают эксперты. Угонщики с помощью механических приспособлений взламывают замки дверей и зажигания, а наиболее распространенным методом считается подбор дубликатов, так как большинство замковых механизмов на автомобилях Lada, сделаны в похожем стиле. Достаточно немного выпилить ключ для успешного проникновения. Не отказываются взломщики и от самого простого метода – разбитое стекло быстрой работе позволяет добиться нужного результата и в двадцатом веке. Также практикуется обмен реальных ключей на подставные при продаже машины во время осмотра.

Становятся все более популярными хакерские взломы систем безопасности и бортового компьютера, потому как системы безопасности долгое время не меняют принцип работы, а только точечно совершенствуются из года в год. Такие хакерские устройства позволят имитировать работу радиосигнала оригинального пульта сигнализации, а взлом бортового компьютера позволит выключать сигнализацию изнутри, не прикасаясь к автомобилю и действуя на дальних расстояниях.

МВД России назвало самые распространенные способы угонов автомобилей


Зачастили случаи взломов специальной противоугонной системы иммобилайзер, и теперь с помощью программ возможна запись данных смарт-ключа или другого ключа зажигания, который имеет преступник, на систему установленную в автомобиле. Такой способ называется “удочка”, а при получении данных используется радиоретранслятор команд управления авто. Научились обманывать и систему подающую тревожный сигнал на оборудование охранных служб, с помощью глушителей и магнитов.

По статистике представленной МВД России, в прошлом году зарегистрировано примерно 22 тысячи угонов автомобилей, причем что интересно меньше на 4 тысячи чем в 2016 году.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 09:45
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